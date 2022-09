Schettino lascia il carcere: per l’ex comandante della Costa Concordia un nuovo lavoro in vista

Schettino lascia il carcere per accedere alle misure alternative previste dalla legge. A metà della sua pena ancora da scontare.

Schettino lascia il carcere: secondo fonti a lui vicine l’e comandante della Costa Concordia bene presto potrebbe accedere alle misure alternative nel momento in cui si trova ad aver scontato metà della sua pena. Ecco cosa potrebbe fare una volta tornato in libertà.

Schettino lascia il carcere

L’ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino potrebbe molto presto lasciare il carcere di Rebibbia. Schettino sta scontando una pena di 16 anni di reclusione: il 13 gennaio del 2012 la Concordia, di cui lui era il capitano, si incagliò sugli scogli dell’Isola del Giglio: nel tragico naufragio morirono 32 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

A inizio gennaio 2022, infine, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo respinse il ricorso presentato da Francesco Schettino e dal suo avvocato contro la condanna a 16 anni di reclusione inflitta all’ex comandante.

Per l’ex comandante della Costa Concordia un nuovo lavoro in vista

L’ex comandante, secondo quanto rivelano fonti a lui vicine, dopo la sua uscita dal carcere dovrebbe accedere alla Discoteca di Stato – l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi – e occuparsi della digitalizzazione dei processi, in particolare quello per la strage di Ustica.

Schettino ha scontato metà della pena, quindi la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione in carcere.

