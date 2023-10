Dybala, infortunio: cos’è successo e quali sono i tempi di recupero

Dybala, infortunio al ginocchio durante Cagliari-Roma. Brutte notizie in casa giallorossa, con il calciatore argentino costretto a lasciare il campo in lacrime a fine primo tempo. Le parole di Mourinho non fanno ben sperare.

Dybala, infortunio: cos’è successo

Paulo Dybala ha avuto un brutto infortunio durante la partita che la Roma ha vinto sul campo del Cagliari. L’argentino è stato costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo a causa di un forte contrasto ginocchio contro ginocchio con Prati. Dalle immagini e dalla reazione dolorosa del calciatore, potrebbe trattarsi di un trauma distorsivo al ginocchio.

Quali sono i tempi di recupero

Sui tempi di recupero dell’argentino è ancora presto per esprimersi ufficialmente ma le parole di Mourinho a fini gara non fanno ben sperare. “Non c’è grande ottimismo sulle condizioni di Dybala, anche perché mi fido molto delle sensazioni del giocatore e Paulo mi è sembrato abbastanza pessimista. Ovviamente dovremo aspettare gli esami di domani, ma se il giocatore non ha buone sensazioni non posso averle io. Paulo ha tanta esperienza, soprattutto del suo corpo, è triste e non è fiducioso, quindi possiamo solo sperare”, le parole di Mourinho al termine della partita. Se si dovesse trattare solo di una distorsione si parla almeno di un mese di stop. Nel caso di interessamento ai legamenti Dybala potrebbe tornare nel mese di dicembre.