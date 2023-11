Elisabetta Villaggio, chi è la figlia di Paolo Villaggio: vita privata, marito, figli

Chi è Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio. Scopriamo qualche informazione in più sulla regista e scrittrice e sul suo rapporto col padre, indimenticato comico italiano scomparso nel 2017: “I miei prof lo adoravano, da piccola io mi vergognavo”.

Chi è Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio: vita privata, carriera

Nata a Genova il 5 giugno 1959, Elisabetta Villaggio ha 64 anni ed è la figlia di Paolo Villaggio, storico comico italiano diventato celebre con il suo Fantozzi, scomparso all’età di 85 anni il 3 luglio 2017. Anche lei, come suo padre, si è creata una carriera tra cinema e scrittura. Si è laureata in Filosofia all’Università di Bologna e in Cinema e Televisione all’USC, l’University of South California a Los Angeles. Si afferma come regista, assistente e autrice televisiva, collaborando a diverse trasmissioni per Rai, Mediaset e La7.

Come regista Elisabetta Villaggio ha realizzato un’intervista-documentario a Franca Valeri nel 2005 e due cortometraggi, uno dei quali, Taxi, è stato proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia. È inoltre autrice di libri di vario genere, da romanzi come Una vita bizzarra e La mustang rossa, ai libri illustrati per bambini come In viaggio con Poldina, ai libri dedicati alla carriera del padre come Fantozzi dietro le quinte. Oltre la Maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio del 2021.

Il rapporto con il padre: “Da piccola mi vergognavo di avere un padre famoso”

Nel 2023 Elisabetta Villagio ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha raccontato qualche aneddoto legato alla vita del padre e al suo rapporto con lui: “Non è stato il papà che ti leggeva le favole prima di andare a dormire, che ti accompagnava a scuola o veniva ai colloqui con gli insegnanti. Troppo impegnato? No, a scuola non lo volevo o, mi vergognavo del papà famoso. Piaceva molto di più ai docenti. Tranne una prof delle medie, che lo considerava alla stregua di un pagliaccio”.

Nel corso dell’intervista, ricorda anche la prima proiezione del suo Fantozzi, un momento storico per l’attore: “ Appena si spensero le luci e iniziò la proiezione mio padre scappò dalla sala portandosi via anche mio fratello e corse a prendere la macchina. Per andare dove? Verso due sale in periferia; era convinto, e aveva ragione, che il successo del film passasse attraverso il gradimento del popolo e voleva la prova di persona. Solo quando in entrambe le sale più periferiche assistette alle risate del pubblico, ecco, soltanto allora si calmò, riprese la macchina e tornò felice al Barberinil”.

Vita privata: marito, figli

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Elisabetta Villaggio sono molto limitate. Non è noto se sia sposata, ma in passato ha spesso citato suo figlio. In particolare, in un’intervista concessa ad Il Napolista, racconta della sua decisione di dare la giusta importanza al Natale in casa sua dopo la sua nascita: “Quando io e mio fratello eravamo piccoli, lo trascorrevamo dai nonni, mentre papà e mamma erano in crociera, dove spesso mio padre lavorava per intrattenere oppure viaggiavano con amici. Ma alla nonna le feste non interessavano, non si faceva nulla di speciale. Quando è nato mio figlio mi sono imposta e abbiamo cominciato a fare dei Natali come si deve”.

Ha un fratello minore, Pierfrancesco detto Piero, attore e fotografo nato nel 1962. I più curiosi possono dare uno sguardo alla quotidianità di Elisabetta attraverso il suo profilo Facebook, seguito da oltre 6mila persone, e il suo profilo Instagram, con un seguito di oltre 3mila utenti, dove Elisabetta pubblica foto dei suoi viaggi e pubblicizza le sue ultime pubblicazioni.