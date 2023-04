Sarah Felberbaum si confessa: “Vi racconto tutto”

L’attrice classe ’80, dopo aver già parlato di sé, ha deciso di raccontarsi ancora. Per questo Sarah Felberbaum ha deciso di confessarsi totalmente in una lunga e intensa intervista.

Ecco le parole della 43enne.

Sarah Felberbaum si racconta senza veli

Dalla depressione a Daniele De Rossi, rispondendo anche a domande di natura politica, oltre che del campo dello spettacolo e del cinema. Ecco allora che Sarah Felberbaum si è raccontata senza veli e senza filtri.

La sua lotta contro la malattia della depressione non è più un mistero, tanto che l’attrice classe ’80 ne parla mostrandosi sì fragile, ma al contempo forte e resiliente.

Sposata da anni con l’ex calciatore De Rossi, l’attrice ha chiarito il perché della sua decisione, visto che in passato aveva escluso di avere una relazione con un giocatore di calcio:

“Quando l’ho conosciuto ho detto “vabbé, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita. Abbiamo un ottimo equilibrio e, come tutte le coppie, i nostri alti e bassi. Quando l’altro è in difficoltà emotiva, perché la vita lo sta mettendo alla prova, lui si può appoggiare su di me e viceversa. Io lo faccio anche fisicamente, ho bisogno del suo calore. Mio marito sa che può anche allontanarsi per lavoro, com’è successo quando allenava la Spal a Ferrara, e comunque tutto rimane in piedi. La stabilità gliela do così”.

Dopo la sua esaustiva risposta, ha fatto anche un passo indietro, raccontando come si sono conosciuti:

“A una cena, stesso tavolo. Era il 2009. L’ho visto entrare dal fondo della sala, quei suoi splendidi occhioni celesti hanno incrociato i miei. Come in un film. La cosa buffa è che io non sapevo chi fosse, invece tutti lo guardavano. Chiesi al mio amico barista, e lui: “Ma sei scema?”.

Un simpatico siparietto, che mostra quanto i due si amino ancora, dopo diversi anni. Un amore che permette loro di combattere contro le difficoltà della vita.