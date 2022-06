Maria Isabella Romano, chi è: vita privata, marito, figli della giornalista del Tg1

Maria Isabella Romano è una giornalista e conduttrice del Tg1. Nelle ultime settimane, ha fatto un salto in avanti arrivando alla conduzione del telegiornale.

Maria Isabella Romano, chi è: vita privata

Maria Isabella Romano è nata a a Montalbano Ionico, in provincia di Matera, il 22 aprile del 1981. Inizialmente, scelse di frequentare il corso di organo e composizione al conservatorio, per poi iscriversi all’Università di Perugia. Dopo a laurea ha iniziato una collaborazione con un giornale locale, preso cui scriveva recensioni dei concerti.

Successivamente decide di frequentare la Scuola di Giornalismo per arrivare alla Rai, diventando giornalista nel 2008.

Maria Isabella Romano: marito e figli

La giornalista è sposata con l’addetto stampa e giornalista che si chiama Giuseppe, conosciuto in Basilicata. Su di lui non ci sono molte informazioni.

Sul rapporto con il marito ha raccontato in un’intervista: “Dopo il Tg mio marito mi aspetta al telefono perché lavora in Basilicata e quindi siamo divisi dal lavoro, abbiamo due residenze diverse e ci rincorriamo in giro per l’Italia.

Quando facevo l’inviata è stato anche divertente ritrovarci in giro per l’Italia, sembrava sempre una vacanza. Ora ci ritroviamo a Roma e appena si può si sta insieme. Essere lontani aumenta l’amore – ha aggiunto – ma rende anche più forti, bisogna resistere nei momenti in cui si avrebbe voglia di avere la persona che ami accanto, ti devi accontentare, devi avere tanta forza anche per sfruttare al massimo i giorni in cui si può stare assieme.

L’amore va coltivato di più per questa distanza e bisogna essere bravi a condensare tutto in quei momenti”.

Conduttrice del Tg1

Nelle ultime settimane è diventata conduttrice del Tg1: infatti, dal 5 giugno conduce l’edizione del TG1 delle ore 13.30. Un bel salto per la giornalista che ha iniziato ad occuparsi anche di conduzione. “Sono giornalista del Tg1 per opportunità – ha raccontato in un’intervista a Marzullo – è arrivata questa chiamata dal direttore Carboni, mi ha chiamata e ho accettato volentieri.

Perchè questo mestiere? Mi piace raccontare e spiegare senza invadere troppo i sentimenti degli altri”.

Inoltre, Senio Bonini e la Romano conducono insieme TgUnomattina per alcune settimane, poi durante l’estate si daranno la staffetta alla guida di questo programma che in seguito sarà destinato a continuare anche in autunno.

