Sara Simeoni, chi è il marito Erminio Azzero

Sara Simeoni, celebre atleta italiana di salto in alto, sarà ospite al programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Ma chi è il marito Erminio Azzero?

Sara Simeoni, chi è il marito

Erminio Azzaro, marito della famosa atleta di salto in alto Sara Simeoni, è un ex altista e allenatore di atletica leggera italiano. Medaglia di bronzo nel salto in alto nel 1969, ha ottenuto questo risultato ai campionati europei svoltisi ad Atene (saltando 2,17 metri, la stessa misura dei due atleti che lo precedettero).

Nella semifinale di Coppa Europa del 1970 ottenne il primo posto, e arrivò secondo alle Universiadi dello stesso anno. Alla famiglia Azzaro, nel 2010, è stato assegnato il “premio Emilio e Aldo De Martino”. Diventato poi allenatore della disciplina, ha avuto modo di seguire diverse campionesse come anche Sara Dini.

La moglie Sara, invece, oggi insegna Scienze Motorie all’Università e viene ricordata ancora oggi come una grande atleta del salto in alto italiano.

Storia d’amore

Erminio Azzaro ha sposato la campionessa di salto in alto Sara Simeoni, ed è stato anche per un certo periodo il suo allenatore. I due si sono detti sì nel 1987, e dal loro matrimonio è poi nato il figlio Roberto, anche lui promessa italiana del salto in alto.