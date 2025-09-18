Sanremo, Lexsential ha difeso il teatro Ariston nella controversia con una radio locale per l’uso del marchio

Lo studio legale Lexsential ha assistito il Teatro di Sanremo nella pendenza giudiziaria inerente all’uso della dicitura “Ariston”. La controversia nasce a seguito dell’uso non autorizzato del marchio “Ariston” come nome dell’emittente, da parte di una radio ligure.

Il Tribunale di Genova con ordinanza del 10 agosto 2025 ha riconosciuto “Ariston” come marchio rinomato di titolarità di Ariston s.r.l., società di Sanremo proprietaria del teatro, accogliendo il ricorso cautelare proposto da quest’ultima. Il Tribunale ha quindi ordinato la cessazione di ogni utilizzo del termine “Ariston” in segni distintivi, insegne, ditte e domini da parte della radio, disponendo la modifica del marchio “Radio Ariston” entro 30 giorni, con applicazione di una penale di €1.000 per ogni giorno di ritardo.

“Il pronunciamento rappresenta un tassello importante non solo per la tutela del Teatro Ariston in sé, ma per la difesa dei marchi culturali e del loro portato simbolico” – afferma l’Avv. Jandoli, Partner di Lexsential, che aggiunge – “Il tribunale riafferma il principio secondo cui è necessaria una protezione rafforzata del marchio, anche in settori affini all’interno delle industrie creative e culturali. Siamo orgogliosi, come studio legale, di aver prestato il nostro know-how per tutelare un simbolo della cultura e della musica italiana nel nostro Paese”.

Lo studio legale Lexsential, con sede principale a Milano, con un team multidisciplinare composto dal Partner Vincenzo Jandoli e dall’Associate Celestino Quarato nonché dal Partner Pasquale Di Mino, per i profili corporate, ha assistito con successo il celebre teatro “Ariston” di Sanremo.