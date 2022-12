Salmo a Brescia: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Salmo a Brescia: il cantante si esibisce questa sera, venerdì 16 dicembre in occasione del suo tour che non è ancora terminato.

Salmo a Brescia: si esibisce in concerto nella serata del 16 dicembre 2022 sul palco del Brixia Forum. L’artista è in giro per l’Italia con il suo “Flop Tour”. Ecco le informazioni anche sulle prossime date e tappe del tour.

Salmo a Brescia: scaletta delle canzoni

Salmo si esibisce venerdì 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia. Il cantante sta portando il suo “Flop Tour” in questi mesi in giro per l’Italia.

Il rapper sarà accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

90min

Mic taser

Stai zitto

Antipatico

Daytona

Criminale

Ricchi e morti

Giuda

Perdonami

A Dio

Yoko Ono

La prima volta

Russell Crowe

Disobey

Hellvisback / Hellvisback 2

S.A.L.M.O.

DJ Set

woaw

Ho paura di uscire

Kumite

Ez

Marylean

La canzone nostra

Mic Check

Lunedì

1984

Il cielo nella stanza

La bamba

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e di conseguenza si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Dunque, è possibile ancora partecipare all’evento live. Tuttavia, il tour di Salmo continua. Ecco la prossima data e tappa di questo 2022:

domenica 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino

LEGGI ANCHE: Nina Zilli contro Elodie: dure le parole della cantante piacentina che diventano virali