Sanremo Giovani 2023, chi sono i finalisti e quanti si aggiungono ai big

Sanremo Giovani 2023: martedì 19 dicembre in prima serata va in onda su Rai 1 l'ultima serata del percorso.

Sanremo Giovani 2023 è arrivato alla serata finale del percorso che porterà alcuni giovani artisti a misurarsi con i big già annunciati da Amadeus per il prossimo Festival a febbraio.

Sanremo Giovani 2023, chi sono i finalisti

Nella serata di martedì 19 dicembre va in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay la finale di Sanremo Giovani 2023. I giovani artisti che sono approdati all’ultima serata sono: Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP.

“È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente” – aveva dichiarato qualche tempo fa il direttore artistico Amadeus – “Faccio loro un grande in bocca a lupo, con la speranza che questo passaggio possa essere solo un tassello di una lunga carriera”.

Quanti si aggiungono ai big

I primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival. Durante la serata Amadeus presenterà i 27 Big che sveleranno in diretta il titolo della loro canzone ripercorrendo alcuni importanti momenti della loro carriera. Inoltre, durante la serata in esclusiva Paola & Chiara si esibiranno in una speciale perfomance per presentare il nuovo singolo “Solo mai”.

