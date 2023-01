Sanremo 2023, Paola Egonu confessa: “Pensavo fosse uno scherzo”

A meno di tre settimane dall’inizio del Festival della musica, Paola Egonu ha rilasciato un’intervista per quanto riguarda Sanremo 2023. Chiamata in qualità di co-conduttrice, è rimasta inizialmente incredula, pensando non fosse vero.

Un bellissima occasione per sfoggiare sul Teatro Ariston in uno degli eventi più attesi dell’anno. Gioia e orgoglio per la pallavolista, chiamata dallo stesso Amadeus.

Le parole di Paola Egonu su Sanremo 2023

Il 73° festival della musica italiana è sul punto di cominciare, ma è già sulla bocca di tutti. Tra indiscrezioni, ulteriori notizie, voti alle canzoni e dichiarazioni, si aggiunge anche l’intervista di Paola Egonu, quasi sorpresa di essere stata invitata a partecipare a questo prestigioso evento.

La giovane pallavolista infatti affiancherà – nel ruolo di co-conduttrice – Amadeus e Gianni Morandi, in data 9 Febbraio, in occasione della terza serata. Le altre co-conduttrici sono l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e l’imprenditrice e influencer – moglie di Fedez – Chiara Ferragni.

La campionessa europea si è dimostrata dunque contenta di questa opportunità, confessando che inizialmente credeva si potesse trattare addirittura di uno scherzo o di uno sbaglio:

“Quando mi ha telefonato Amadeus, ho pensato fosse uno scherzo… Invece è un sogno che diventa realtà!“.

Un desiderio che si avvera per la giovane atleta che potrà dunque mettersi alla prova in un ambiente completamente diverso dal suo, ma non inedito, avendo lei già preso parte ad un altro programma lo scorso anno.

Ha inoltre ringraziato per l’invito e per l’attenzione che Amadeus – ormai rodato nei panni del conduttore – ha dimostrato nei suoi confronti:

“Sono felicissima, onorata dell’invito e consapevole di questa occasione così speciale”.

Dopo aver diffuso la notizia sui social tramite un video rilasciato Domenica 15 Gennaio (giorno in cui Amadeus ha condiviso la sua scelta), per Paola Egonu non resta che aspettare qualche giorno per vivere questa indimenticabile esperienza, che potrebbe aprirle anche altre opportunità.