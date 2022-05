Venerdì 6 maggio parte il Giro d’Italia 2022 da Budapest (Ungheria) e vedrà la sua conclusione a Verona il 29 maggio. Si articolerà in 21 tappe e avrà anche una grande copertura televisiva. Ecco come vedere il giro d’italia 2022 in tv.

Giro d’Italia 2022 in tv: dove vederlo e a che ora?

I canali Eurosport e Rai (come anche nel 2021) saranno quelli dove poter seguire a garantire copertura totale il Giro d’Italia 2022. Sui canali nazionali andranno in onda in chiaro dirette fin dal primo mattino con ‘Aspettando il Giro’ (dalle ore 11.30 su Raisport Hd) dove gli appassionati potranno seguire quelli che sono gli approfondimenti e le interviste pre-tappa. Dalle 12 ci sarà invece spazio a ‘Prima Diretta‘ che seguirà le fasi iniziali della tappa mentre dalle 14.00 ci sarà il passaggio su Rai Due per le fasi finali. A seguire il classico ‘Processo alla Tappa’. La telecronaca sarà di Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, affiancati dal Fabio Genovesi e Giada Borgato.

Il giro d’Italia sulle piattaforme a pagamento

Anche sui canali Discovery si potrà seguire la diretta integrale delle tappe, ma a pagamento. Sulle piattaforme Discovery Plus, Eurosport Player e Dazn ci sarà il live streaming, mentre in tv i canali di riferimento saranno Eurosport 1 ed Eurosport 2, canali 210 e 211 di Sky.