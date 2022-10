Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 si farà? La domanda ha iniziato a girare tra i fan.

Imma Tataranni 3 su Rai 1 ci sarà?

Imma Tataranni 3 su Ra1 ci sarà. In seguito, e quindi le riprese della terza stagione, partiranno in primavera. Tra settembre e ottobre è andata in onda la seconda stagione, ma i protagonisti sono pronti a girare anche la nuova parte della fiction. Secondo quelli che sono i rumors, i nuovi episodi approfondiranno la crisi tra Imma e Pietro (Massimiliano Gallo) e vedremo un approfondimento della vita della protagonista in un momento di difficoltà, ma soprattutto di solitudine.

Imma Tataranni, la trama del 2

La baronessa Giuseppina Antonini de Raho venne ritrovata morta sul vialetto che conduce alla sua villa. Era in moto, e la sua testa è stata vista staccata dal corpo, come se fosse stata decapitata. Imma cerca di raccapezzarsi in questo omicidio dalle modalità singolari, ma arriverà a scoprire i magheggi di chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera. Ma in casa, Imma non ha ancora ritrovato l’equilibrio desiderato, tanto che si chiede che cosa c’è dietro quell’improvviso mal di schiena di Pietro che lo sottrae ai suoi doveri coniugali, un tempo fonte di gioia e di soddisfazione reciproca…

