Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta: botta e risposta sull’autotune

Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta sull’utilizzo dell’autotune. Continuano in questa estate 2023 gli attacchi tra gli artisti e cantanti che non perdono occasioni di criticare i propri colleghi. Addirittura c’è chi lo fa scrivendo nuove canzoni.

Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta

L’estate 2023 accoglie non solo le canzoni nuove ma anche gli attacchi personali tra i vari artisti. Dopo Salmo contro Luchè e anche J-Ax contro Paolo Meneguzzi, i due nuovi protagonisti sono stati Samuele Bersani e Sfera Ebbasta.

Bersani ha commentato un video che è diventato virale su TikTok che vede Ebbasta utilizzare l’autotune. “Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera…”. Poi, ancora in un secondo post: “Non basterebbe invece tutto l’autotune del mondo per correggere la mancanza d’ironia che c’è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità”.

Botta e risposta sull’autotune

Non si è fatta attendere la risposta di Sfera Ebbasta che ha così commentato le critiche ricevute: “Quando il culo brucia spesso la bocca sparla, cit della settimana [emoji che ride]”. Da segnalare che nel video commentato da Bersani, nelle immagini, durante uno show, al rapper salta l’autotune con evidenti conseguenze sulla performance, stonature comprese.