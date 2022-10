Chi è Fabio Rampelli, politico di FdI: carriera, nuoto, studi, figli, moglie

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera scelto da Fratelli d'Italia, è stato anche un ex nuotatore. Vita privata, moglie e figli

Fabio Rampelli è un politico, deputato di Fratelli d’Italia, scelto come Vicepresidente della Camera dei deputati per Fratelli d’Italia.

Chi è Fabio Rampelli

Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, è un parlamentare molto vicino a Giorgia Meloni che è stato scelto da Fratelli d’Italia come vicepresidente della Camera dei Deputati. Nato il 2 agosto 1960, ha 62 anni ed ha conseguito la maturità presso il liceo scientifico “Augusto Righi” di Roma.

Laureatosi poi in architettura all’Università La Sapienza di Roma, ha svolto la professione di architetto. La sua carriera politica, iniziata aderendo al Fronte della Gioventù romano, è proseguita con l’adesione al Movimento sociale italiano (MSI) e poi in Alleanza Nazionale (AN), partito con cui fu eletto consigliere regionale del Lazio. Nel 2005 venne nuovamente eletto consigliere regionale e nel 2018 venne eletto deputato. La sua elezione da deputato è stata poi confermata alle elezioni politiche del 2022.

Vita privata

Fabio Rampelli è padre di due figli, ed è sposato con Gloria Sabatini.

Curiosità

Il vicepresidente della Camera scelto da Fratelli d’Italia è stato, da giovane, un ex atleta di nuoto che ha vinto titoli nazionali e internazionali rappresentando l’Italia ai Campionati del mondo del 1978.

È un grande appassionato di vela.