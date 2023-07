Oroscopo settimanale Branko 31 luglio-6 agosto, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 31 luglio al 6 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nei primi, caldi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 31 luglio al 6 agosto, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano a fine luglio? Come ci influenzeranno le stelle nei primi giorni d’agosto? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 31 luglio al 6 agosto.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Occhio al futuro per i nati nell’Ariete. Si apre un periodo molto favorevole per iniziare a costruire qualcosa di vostro. Mettete da parte le insicurezze e provate a prendervi qualche rischio in più. La vostra ambizione attira sguardi indesiderati, non fatevi influenzare dall’invidia e dall’infelicità altrui. In amore cercate di essere più presenti: toglietevi il paraocchi e date spazio anche ai bisogni del vostro partner.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Amore ed emozioni per i nati nel Toro. Da fin troppo cercate di nascondere e reprimere quello che provate. Nei prossimi giorni potreste avere l’occasione giusta per rimediare: aprite il vostro cuore, siate sinceri con voi stessi e con gli altri. Se rinunciate un’altra volta potreste pentirvene a lungo termine. Evitate investimenti azzardati, ma occhi aperti: la fortuna può rispondere all’improvviso.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Un tremolio di troppo scuote i nati nei Gemelli. Non riuscite a rilassarvi, nonostante la calma piatta di questa prima settimana di agosto. Un senso di ansia ed inquietudine vi sovrasta, avete l’impressione che qualcuno non ve la stia contando giusta. Non siate impulsivi, indagate in modo paziente e calcolato, se proprio non riuscite a stare fermi. Non tutto è necessariamente un complotto ai vostri danni.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

I nati nel Cancro guardano molto lontano in questo periodo. Stufi della monotonia quotidiana, avete voglia di sfruttare al meglio l’estate per esplorare posti nuovi e vivere esperienze indimenticabili. Mettete da parte le responsabilità per un po’ e dedicatevi a nutrire la vostra anima con grandi ricordi. Ritroverete equilibrio e serenità, chissà che non riusciate anche ad incontrare qualcuno…

Leone, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Gli astri supportano i nati nel Leone nei prossimi giorni. Vi aspettano molti ostacoli sgradevoli che avreste preferito evitare. Il vostro cielo vi da la forza di volontà necessaria per rimboccarvi le maniche ed affrontare queste sfide a testa alta. Ne varrà la pena alla fine: avrete l’opportunità di aprirvi molte porte verso un futuro assai intrigante.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Non si bada a spese in casa dei nati nella Vergine. Grosse promesse di guadagno vi spingono a festeggiare e a concedervi qualche sfizio, qualche desiderio che rimandate da tempo. Si consiglia prudenza prima di lanciarsi verso spese pazze: assicuratevi che tutto stia andando come previsto. In amore non chiedete spiegazioni, riceverete solo scuse e frasi fatte. Pretendete chiarezza ed onestà.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Troppa fatica sulle spalle dei nati nella Bilancia nei primi giorni di agosto. Avete bisogno di un po’ di respiro, ma avete troppe responsabilità che gravano su di voi. Se non potete permettervi di fermarvi, abbiate il coraggio di chiedere supporto a chi vi circonda. Avere bisogno di aiuto vi rende umani, non deboli. Non abbiate paura di dimostrare un po’ di vulnerabilità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Incontri speciali in arrivo per i nati nello Scorpione. L’amore è pronto a colpirvi quando meno ve lo aspettate. Il vostro cuore potrebbe cominciare a battere di nuovo per una persona importante, un vecchio amore o una nuova passione. Siate pronti a lottare per i vostri sentimenti, non tiratevi indietro. Occhio però a tenere a freno la vostra lingua affilata: non fate del male a chi non lo merita.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

I nati nel Sagittario corrono all’impazzata in questi primi giorni di agosto. Vi sentite grintosi, inarrestabili, pronti a lanciarvi verso l’ignoto. Sul lavoro non avete paura di prendervi dei rischi, di provare qualcosa di nuovo per risollevare la situazione. In amore siete fin troppo avventurosi, rischiate di ritrovarvi circondati in situazioni poco divertenti. Tenete a mente che non tutti vogliono solo divertirsi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Concretezza e nuove risoluzioni nel futuro dei nati nel Capricorno. Non avete tempo per chi esita e cerca di evitare le vostre domande, avete bisogno di una risposta precisa ed immediata. Spingete per una soluzione il prima possibile e otterrete una firma o un impegno a lungo termine. La vostra parola è sacra, non scendete a compromessi con persone di cui non vi fidate.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Sorrisi e fortune in casa dei nati nell’Acquario. Seguite l’intuizione giusta e riuscirete a garantirvi nuove, ingenti entrate. Per quanto temporanee, potranno essere la base per i vostri propositi futuri: cosa desiderate veramente per il prossimo anno? Le persone a voi vicine cercano di comprendervi, ma di recente siete troppo schivi e diffidenti: provate a fare voi il primo passo per una volta.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 31 luglio-6 agosto

Tempo di rialzarsi per i nati nei Pesci. Siete pronti a darvi una spolverata e a tornare in pista dopo un luglio che vi ha sballottato un po’ troppo. Gli astri vi donano energia e sicurezza da vendere, fatene buon uso e ripartite a 100 all’ora. In amore, siete sempre pronti a mettere il vostro partner su un piedistallo, ma a volte è bene essere realisti: anche i vostri bisogni sono importanti.