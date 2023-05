Perugia-Benevento, inchiesta per illecito sportivo: avviate le indagini dalla Figc

Perugia-Benevento è finita al centro delle indagine della Procura della Figc per possibile illecito sportivo.

Perugia-Benevento è finita nell’inchiesta della Procura della Figc con ipotesi di illecito sportivo. Le indagini sono state avviate sul terzo gol degli umbri che non è valso ad evitare la retrocessione. Dunque, ecco cosa è successo nei minuti di recupero.

Perugia-Benevento, inchiesta per illecito sportivo

In Serie B, la partita disputata tra Perugia e Benevento è finita sotto l’occhio del ciclone. Il match si è concluso con la vittoria del Perugia che non è servita ad evitare la retrocessione. La stranezza è che proprio la rete del 3 a 2 finale degli umbri sui campani è finita nel mirino della Procura della Figc che ha così aperto un’inchiesta per illecito sportivo. Nei minuti di recupero, dopo il 2 a 2 al 92esimo minuto, il difensore campano Leverbo sbaglia il passaggio, troppo corto, con il portiere distratto e che ha permesso così la reta a Kouan.

Avviate le indagini dalla Figc

Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha appena aperto – apprende l’ANSA – un procedimento sulle “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B“, con “l‘ipotesi di illecito sportivo“. Le indagini sono già cominciate visto che “è già stato acquisito il video della gara e nei prossimi giorni saranno inoltre ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio”.

