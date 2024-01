Film al Cinema da vedere a gennaio: i più attesi nel 2024

Film al Cinema a gennaio: sono tanti così come quelli in attesa in tutto il 2024 dagli appassionati di film.

Film al Cinema: diversi titoli da poter gustare nel mese di gennaio. Tuttavia, tante sono le pellicole in attesa in tutto il 2024 che gli appassionati non vedono l’ora di vedere nelle sale cinematografiche.

Film al Cinema da vedere a gennaio

Sono diversi i film da vedere nelle sale cinematografiche nel mese di gennaio sia stranieri sia italiani. Il 1° gennaio è uscito nelle sale italiane “Il ragazzo e l’airone“, il nuovo film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki, che arriva a dieci anni dal precedente titolo, “Si alza il vento”. Succede anche alle migliori famiglie è il nuovo film di Alessandro Siani. 50 km all’ora mette insieme in una commedia Stefano Accorsi e Fabio De Luigi. Wonder: White Bird esce il 4 gennaio ed è il sequel di Wonder. Enea, invece, è il titolo del nuovo film con Pietro Castellitto in uscita ll’11 gennaio. Pare parecchio Parigi è l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, in arrivo il 18 gennaio. Povere creature! è il nuovo film con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe esce il 25 gennaio.

I più attesi nel 2024

Tra i film attesi del 2024 c’è quello di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet-Paul Atreides in “Dune: Parte Due” (13 marzo) e Ryan Gosling che indossa i panni dello stuntman Colt Seavers in “The Fall Guy” (1 maggio).

In attesa nel nuovo anno anche i biopic angloamericani che raccontano il Bob Marley di Kingsley Ben-Adir (“One Love”, 22 febbario) e la Amy Winehouse di Marisa Abela (“Back to Black”, primavera 2024), e quelli italiani su Enrico Berlinguer, alias Elio Germano, in “La Grande Ambizione” di Andrea Segre, e su Matteo Messina Denaro, interpretato da Toni Servillo in “Iddu” di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.

Ci sarà il nuovo film di Paolo Sorrentino su Penelope, Napoli e Capri con Gary Oldman. Attesi anche “Joker: Folie a Deux” di Todd Phillips (4 ottobre), in cui Joaquin Phoenix riprende il ruolo del tragico villain DC che gli è valso l’Oscar nel 2020 e al suo fianco c’è Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Will Smith arriva con “Bad Boys 4” (14 giugno), la serie cinematografica action che lo vede in coppia con Martin Lawrence.

A Novembre è prevista, poi, l’uscita de Il Gladiatore 2“, di nuovo Ridley Scott alla regia e Paul Mescal nei panni di Lucius Verus II, nipote del sadico Commodo nella pellicola del 2000. Il 14 febbraio la Sony presenta la “Madame Web” dell’universo Marvel interpretata da Dakota Johnson, una paramedico che sviluppa poteri di chiaroveggenza. Mentre Marvel punta su “Deadpool 3” di Ryan Reynolds (26 giugno), dove ricompare anche Wolverine- Hugh Jackman, e “Venom 3” con Tom Hardy.