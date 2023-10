Katy Perry nello spot di Dolce & Gabbana con un attore italiano e girato da Paolo Sorrentino. VIDEO

Katy Perry nello spot di Dolce & Gabbana è la protagonista del nuovo lancio del profumo “Devotion”. La pop star italiana è affiancata nello spot anche da un attore italiano con la regia di Paolo Sorrentino e lo splendido luogo che accoglie i protagonisti.

Katy Perry nello spot di Dolce & Gabbana con un attore italiano

Dolce & Gabbana ha lanciato il nuovo profumo DG Beauty “Devotion” con protagonista assoluta dello spot la cantante Katy Perry. Non solo perché anche il luogo è protagonista delle immagini: la meravigliosa isola di Capri. Le immagini sono state girate nel luglio del 2022 con la regia di Paolo Sorrentino con il ritmo de “O surdato nnamurato”, tra i balli, i razzi e i tamburelli della taverna Anema e Core. “Un orgoglio per noi essere parte di questo racconto” ha dichiarato Gianluigi Lembo, patron della Taverna Anema e Core.

Tra i protagonisti dello spot non solo la pop star internazionale ma anche l’attore italiano Michele Morrone che si è raccontato in un’intervista: “Come ho iniziato a recitare? A Melegnano, dove sono cresciuto, c’era una vecchia scuola di recitazione, abbastanza lontano da casa mia. – ha dichiarato a vanity fair – Ricordo che trovai una bici abbandonata, con le ruote sgonfie: ogni giovedì, anche in mezzo alla neve, andavo al corso con altre 3/4 persone. Iniziai a scaricare monologhi, li leggevo persino durante matematica: oggi posso dire che quella era passione vera”.

Il video

Lo spot è stato lanciato sul web ma anche in tv e sta ottenendo un discreto successo di critica con una bellissima e scatenata Katy Perry e la meravigliosa isola di Capri che rende tutto più speciale.