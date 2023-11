Elodie a Napoli: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Elodie a Napoli si esibisce in due serate di venerdì 17 e sanato 18 novembre per dare inizio al suo magnifico tour.

Elodie a Napoli si esibisce in due serate per dare inizio al suo nuovo tour. L’artista presenterà anche i brani del suo nuovo disco, lanciato lo scorso ottobre. Ecco, anche, le altre tappe del suo giro che la porterà in tante città d’Italia.

Elodie a Napoli: scaletta delle canzoni

Elodie si esibisce al Palapartenope di Napoli nelle due serate di venerdì 17 e sabato 18 novembre 2023 in occasione del suo nuovo tour. Molte canzoni che verranno portate sul palco provengono dall’ultimo disco uscito lo scorso 6 ottobre “Red Light“.

Purple In The Sky

Danse La Vie

Strobo

Guaranà

Nero Bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine ft. Elisa

Together ft. Elisa

American Woman ft. Bigmama

Pensare Male ft. The Kolors

Due

Mal di testa

Parli parli

Proiettili (Ti mangio il cuore) ft. Joan Thiele

La coda del diavolo ft. Rkomi

Mai Più

Boy Boy Boy

Tribale

Festival ft. Paola e Chiara

Sing It Back

Apocalisse

Una Come Cento

Margarita

Bagno a mezzanotte

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono andati, ovviamente, sold out e non si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continuerà nelle prossime settimane con anche date nuove:

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum – NUOVA DATA