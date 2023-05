Messico, chi era la donna italiana uccisa in un bar a colpi di pistola: le indagini portano a un ex collega

Messico, chi era la donna italiana uccisa in un bar nelle scorse ore. Sono già partite le indagini per ricostruire l'accaduto.

Messico, chi era la donna italiana uccisa in un bar di Playa del Carmen. Notizie brutte arrivano dall’estero che riportano l’assassinio di una donna italiana di 40 anni che da molto tempo si trovava proprio in Messico. Ecco la prima ricostruzione die fatti.

Messico, chi era la donna italiana uccisa in un bar a colpi di pistola

Una donna di 40 anni è stata uccisa con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo. La vittima è stata identificata come Ornella dalla comunità italiana a Playa del Carmen. La donna era conosciuta perché si trovava da 20 anni in Messico. Ornella lavorava come barista nel Café Ristorante Sabrina 48, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona.

Andrea Lotito, vicepresidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come “un’ottima residente di Playa del Carmen e un’amica di molti”. E quello di oggi è “un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni“. Un altro connazionale, Lucio Ingenito, ha detto che “quanto è successo è assurdo” e che si tratta di un evento che “può capitare a chiunque di noi”, riferendosi alla vittima come a una “grande lavoratrice e persona nobile”.

Le indagini portano a un ex collega

Testimoni hanno detto alle autorità che un soggetto è arrivato al Café Sabrina 48 a bordo di una motocicletta, è sceso dall’unità e ha ucciso la donna con un proiettile alla testa, secondo il rapporto preliminare. Versioni ufficiose indicano che l’aggressore era noto della donna e che possa anche trattarsi di un ex collega.

