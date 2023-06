Mauro Coruzzi, come sta oggi Platinette: cosa ha avuto, cosa è successo

Mauro Coruzzi, come sta oggi Platinette? Il conduttore e personaggio tv ha preoccupato il pubblico televisivo italiano a causa dei suoi problemi di salute. Che malattia ha avuto? Che cosa gli è successo?

Mauro Coruzzi, come sta oggi Platinette: cosa ha avuto e cosa è successo

Negli scorsi mesi Mauro Coruzzi, conosciuto al pubblico italiano come Platinette, ha creato preoccupazione tra gli spettatori a causa delle sue condizioni di salute. Il 14 marzo 2023 il celebre conduttore è stato infatti colpito da un gravissimo ictus ischemico che lo ha costretto ad affrontare un lungo ricovero ospedaliero, durante il quale è stato tenuto in coma farmacologico. Dopo un periodo difficile fatto di esercizi e terapie, Coruzzi sembra avviarsi pian piano verso la riabilitazione. Il conduttore ha mostrato il suo percorso sul suo profilo Instagram: in questi ultimi mesi ha dovuto imparare di nuovo a parlare e a camminare.

Gli ultimi aggiornamenti: “Piano piano si riprende”

Fortunatamente, il percorso di riabilitazione di Mauro Coruzzi sembra procedere bene. Il conduttore ha di recente pubblicato un breve video con cui ha annunciato di essere tornato a viaggiare dopo ben tre mesi: “Oggi per la prima volta dopo quasi tre mesi dall’avvenimento, senza fare specifiche, viaggio. Non sono io a guidare perché non ho ancora l’idoneità per farlo. Ritrovare anche le consuetudini di prima dell’avvenimento è una bella prova di emozioni. Si deve fare. Si riprende piano, piano, piano“.