Luisella Costamagna, infortunio alle prove di “Ballando con le stelle”

Ad una sola puntata dall’avvio della nuova stagione di Ballando con le stelle, arriva la prima brutta notizia per uno dei concorrenti. La giornalista Luisella Costamagna, infatti, ha registrato un infortunio durante le prove di Ballando e la sua esibizione di sabato è a rischio.

Luisella Costamagna, infortunio a “Ballando con le stelle”

Secondo quanto riportato dal sito di Davidemaggio.it, Luisella Costamagna si è infortunata nel corso delle prove e la sua esibizione di sabato è attualmente a rischio.

In questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento, quindi, la giornalista, che nella prima puntata aveva esordito con un’ottima esibizione, è attualmente costretta a portare un tutore. Riuscirà Luisella ad esibirsi la prossima puntata? Ancora non c’è una risposta a questa domanda, ma la produzione farà di tutto per metterla nelle migliori condizioni.

La coppia Costamagna-La Rocca

Luisella Costamagna, in vista di questa sua esperienza a Ballando con le Stelle, è stata assegnata al nuovo maestro di Ballando Pasquale La Rocca, con il quale ha dimostrato di avere una buona sintonia.

All’esordio si è cimentata in un tango ed è stata una delle più apprezzate dalla giuria. Questo infortunio, purtroppo, potrebbe seriamente pregiudicare il suo percorso a Ballando con Le stelle.