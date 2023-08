Salmo a Gallipoli: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Salmo a Gallipoli si esibisce in concerto in occasione del suo tour estivo che continua ancora nelle prossime settimane.

Salmo a Gallipoli si esibisce in concerto in occasione del suo tour che continua in quest’estate 2023. I biglietti sono ancora disponibili così anche per le prossime tappe dell’artista che non si ferma ma sarà in altre città italiane.

Salmo a Gallipoli: scaletta delle canzoni

Salmo si esibisce nella serata del 16 agosto a Gallipoli (LE) al Sottosopra Festival. L’ultimo album in studio è Flop, del 2021. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che il rapper porta sul palco:

Russell Crowe 1984 S.A.L.M.O. 90min Perdonami Stai zitto Il cielo nella stanza PxM Antipatico A Dio Aldo ritmo Lunedì Ho paura di uscire Ho paura di uscire 2 Kumite woaw In trappola La chiave Criminale Marla Bubble La canzone nostra La prima volta Flop! Hellvisback 2 Diavolo in me Bugiardo Tu X Me Un attimo

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane. Ecco dove sarà e quando si esibirà:

21 agosto, Follonica – Parco centrale

25 agosto, San benedetto (AP) – San.B Sound

10 settembre, Firenze – Decibel Open Air 2023 (Parco Delle Cascine)

