Chi è Laura Berti, volto della rubrica del Tg2 “Medicina 33”

Chi è Laura Berti

Laura Berti è una giornalista italiana, nata il 26 novembre 1959, che attualmente conduce la rubrica del Tg2 “Medicina 33”. Il suo esordio in tv risale nel 1989 con Teleroma 56 e nel 1989 ha iniziato a lavorare per TMC. Dopo una breve esperienza a Euronews a Lione è approdata in Rai nel 1995 al TG2 iniziando una collaborazione con la redazione Esteri.

Nel 2002 ha iniziato a lavorare nella redazione scientifica della Rai occupandosi di psichiatria e ambiente. È autrice di vari documentari di Tg2 – Dossier, tra cui il dopo legge Basaglia, le nuove droghe, il nucleare, la deforestazione in Africa. Attualmente è caposervizio della redazione scientifica del Tg2 e dal 22 settembre 2014 cura e conduce la rubrica “Medicina 33”.

Medicina 33: nome e quando va in onda

Medicina 33 è una rubrica che va in ondadal lunedì al giovedì alle 13:45 con una durata di 15 minuti. Il nome “Medicina 33” nasce dal fatto che quando noi pronunciamo «33», parola con numerose consonanti vibranti e dentali, produciamo quelle onde sonore che facilitano il lavoro del medico. Ecco perchè la parola trentatrè rende più semplice la diagnosi di problemi ai polmoni o ai bronchi.