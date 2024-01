Saldi invernali 2024 iniziati: quanto durano e calendario regione per regione

Saldi invernali 2024: al via con l'inizio del nuovo anno gli sconti in tutte le Regioni d'Italia con tante occasioni da cogliere.

Saldi invernali 2024: c’è già chi ha dato inizio agli sconti che saranno dal 30% al 70%. Il periodo degli sconto in alcune Regioni sarà molto lungo ma occhio ai falsi sconti con i prezzi alzati.

Saldi invernali 2024 iniziati: quanto durano

Sono iniziati i saldi invernali 2024: in quasi in tutte le regioni d’Italia gli sconti partiranno dal 5 gennaio ma qualcuno ha deciso di anticipare. Basilicata e Sicilia hanno iniziato già il 2 gennaio, mentre in Valle D’Aosta si parte il 3 gennaio. La corsa, dunque, è appena cominciata ma in molte regioni si vivrà un lungo periodo di saldi, addirittura in alcuni posti fino al mese di marzo.

Si prevede che in media si spenderanno 137 euro a persona, 306 euro la spesa media a famiglia, per un giro d’affari complessivo di 4,8 miliardi. “Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione”, spiega il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, secondo il quale questi saldi rappresentano “un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti”.

Il calendario regione per regione

Abruzzo – 5 gennaio – (durata 60 giorni)

Basilicata – 5 gennaio – 2 marzo 2024

Provincia di Bolzano: 5 Gennaio – 18 febbraio 2024

Calabria – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Campania – 5 gennaio – 2 aprile 2024

Emilia – Romagna – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Friuli Venezia Giulia – 5 gennaio – 31 marzo 2024

Liguria – 5 gennaio – 18 febbraio 2024

Lazio – 5 gennaio – 15 febbraio 2024

Lombardia – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Marche – 5 gennaio – 1° marzo 2024

Molise – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Piemonte – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Puglia – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Sardegna – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Sicilia – 2 gennaio – 15 marzo 2024

Toscana – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo 2024

Umbria – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Valle d’Aosta – 3 gennaio 2024 – 31 marzo 2024

Veneto – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

LEGGI ANCHE: Film al Cinema da vedere a gennaio: i più attesi nel 2024