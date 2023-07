Allerta meteo 1 luglio su undici regioni: temporali e forti venti con l’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per la giornata di sabato 1 luglio. Temporali e venti forti sul molte regioni tra centro e nord con precipitazioni sparse su qualche regione del sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità.

Allerta meteo 1 luglio su undici regioni: temporali e forti venti

Il mese di luglio si apre con l’ennesima allerta meteo delle ultime settimane e mesi. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità di colore arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana, allerta gialla in Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia.

🌧️⛈️Piogge e temporali in undici regioni

🔔🟠#AllertaARANCIONE, sabato 1° luglio, per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana

🔔🟡#AllertaGIALLA in dieci Regioni

🔎Leggi l’avviso meteo del #30giugno 👉https://t.co/OKWwmmM4Co pic.twitter.com/SF4AydeMan — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 30, 2023

Avviso della Protezione Civile

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere