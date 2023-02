Russia, chiusura spazio aereo su San Pietroburgo: attacco hacker a tv e radio

Russia, chiusura spazio aereo per qualche ora e attacchi hacker a televisioni e radio. Agitazioni diverse in questa giornata nel Paese di Vladimir Putin. Intanto, è arrivata una nuova minaccia dell’ex presidente russo Medvedev.

Russia, chiusura spazio aereo su San Pietroburgo

Annunciata la chiusura fino alle 13.20 ora di Mosca (le 11.20 in Italia) dello spazio aereo su San Pietroburgo, in Russia, in un raggio di 200 chilometri. “Vi informiamo dell’introduzione di una restrizione temporanea dello spazio aereo fino alle 10:20 UTC (+3 ore ora di Mosca) nell’area che circonda [l’aeroporto di Pulkovo] entro un raggio di 200 km, a tutte le altitudini. Vi chiediamo di utilizzare rotte di volo alternative e assicurarvi di avere sufficienti riserve di carburante. I motivi della cancellazione dei voli saranno comunicati successivamente”, ha detto la fonte alla Tass.

Attacco hacker a tv e radio

In Russia, oggi, c’è agitazione. Diverse emittenti televisive e radiofoniche russe sono state oggetto di attacchi informatici della durata di una decina di minuti durante i quali al posto dei normali programmi ad andare in onda è stato il suono delle sirene dell’allarme aereo.

Intanto, arriva una nuova minaccia da Medvedev: “Si può continuare a pompare armi al regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, non volendo capire che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale”, ha scritto l’ex presidente russo. Mentre da Bruxelles arriva la notizia dell’accordo sulle nuove misure per colpire la Russia. “In questo modo ridurremo il suo arsenale bellico e colpiremo profondamente l’economia”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen

