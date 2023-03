Rovigo, bimbo morto per annegamento

Il fatto di cronaca avvenuto ieri, si è concluso in tragedia. Il bimbo scomparso a Rovigo è stato trovato morto nel fiume, la causa è l’annegamento. Si spegne così un bambino di appena 4 anni, procurando dolore alla famiglia e alla città.

Ancora non chiara la dinamica.

Bimbo morto a Rovigo: ritrovato nel fiume

La notizia del bambino scomparso ieri, in data 22 Marzo, a Rovigo aveva allarmato le forze dell’ordine, subito al lavoro per cercare di ritrovare il piccolo. Qualche ora dopo, purtroppo, il corpo è stato rinvenuto nel fiume, ormai senza vita. Morto a causa dell’annegamento, la famiglia piange la perdita del bimbo di appena 4 anni.

La polizia ha provato a chiarire la dinamica dell’evento. È accaduto precisamente a Villanova del Ghebbo. Il bambino stava giocando in prossimità della riva del fiume Adigetto, prima di scomparire nel nulla e far perdere le sue tracce. A dare l’allarme sono stati i genitori, con i vigili del fuoco che sono accorsi in loro aiuto per cercare il bambino. La ricerca è durata diverse ore e, nonostante il calare della sera e l’arrivo del buio, i pompieri non si sono mai fermati. La ricerca si è conclusa soltanto nelle prime ore del nuovo giorno, Martedì 23 Marzo, seppur con l’esito peggiore.

Il corpo del bambino di quattro anni è stato ritrovato nel fiume, a circa 700 metri di distanza dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta. La dinamica rimane dunque poco chiara, sia per la vicenda in sé che per la scomparsa improvvisa del bimbo.

Deceduto a causa dell’annegamento, si spegne un’altra persona che si unisce ad una lista già molto lunga considerando questo nuovo anno, che comprende sia vittime giovani che adulti. Rimane in questo caso da chiarire cosa sia davvero accaduto.

LEGGI ANCHE: Rapallo, studentessa delle medie cade dalla finestra: condizioni gravissime.