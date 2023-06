Buon compleanno a Francesco Renga: chi è il cantante 55enne

Buon compleanno a Francesco Renga per i suoi 55 anni. Scopriamo chi è il cantante che ha fatto innamorare tutti con il suo timbro di voce.

Buon compleanno a Francesco Renga per i suoi 55 anni. Scopriamo chi è il cantante che ha fatto innamorare tutti con il suo timbro di voce. Dalla carriera alla vita personale, raccontandone qualche curiosità.

Tutto ciò che si sa dell’artista.

Chi è Francesco Renga: carriera

Se si parla di Francesco Renga, si parla senza dubbio di un artista di grande rilievo per il panorama muiscale italiano, legato al genere pop rock. Anche in questo caso la sua carriera ha previsto molta gavetta prima della sua affermazione, inzialmente con i Timoria (di cui era il frontman) e poi come solista.

Già dalla giovane età aveva evidenziato una propensione al mondo musicale, dimostrandosi da subito portato. Nel 1990 ha infatti pubblicato il suo primo disco con i Timoria, dal titolo “Colori che esplodono”. L’anno seguente la band ha modo di vincere il premio della critica partecipando a Sanremo Giovani. Renga, tra l’altro, viene eletto come uno dei migliori cantanti e, approfittando del successo iniziale, si stacca dal gruppo e ha cominciato a farsi conoscere.

Dal 2000 in poi il cantautore è riuscito ad emergere anche da solo, grazie non soltanto al suo timbro di voce incredibile, ma anche grazie a testi mozzafiato. Oltre ai diversi album, può infatti vantare alcune partecipazioni a Sanremo: nel 2005 partecipò con la canzone Angelo, ottenendo la vittoria.

Successivamente nel 2009 con Uomo senza età, senza vincere ma continuando a confermarsi. Nelle ultime annate ha partecipato a diversi programmi, come giudice oppure ospite e nel 2019 si è ripresentato al festival della musica italiana, presentando il pezzo Aspetto che torni.

Gli album dell’artista

Francesco Renga presenta moltissimi dischi, divisi dai suoi anni con i Timoria e dalle sue annate in qualità di cantautore solista.

Ecco allora la sua ricca bacheca, prima con la band (dal 1990 al 1997):

Colori che esplodono (1990)

Ritmo e dolore (1991)

Storie per vivere (1992)

Viaggio senza vento (1993)

SpeedBall (1995)

Eta Beta (1997)

Molti successi in pochi anni, impreziositi dal suo percorso in solitaria.

Ecco gli altri dischi (in studio):

Francesco Renga (2000)

Tracce (2002)

Camere con vista (2004)

Ferro e cartone (2007)

Un giorno bellissimo (2010)

Tempo reale (2014)

Scriverò il tuo nome (2016)

L’altra metà (2019)

Un totale di 14 album, sei con la band e otto da solo.

La vita privata

Nato il 12 Giugno 1968 a Udine, Pierfrancesco Renga – vero nome dell’artista – ha cercato spesso di rimanere lontano dai riflettori per quanto riguarda la sua vita privata, senza però riuscirsi. La relazione con Ambra Angiolini lo ha infatti reso vittima dle gossip e dopo 11 anni insieme (nel 2015) la coppia si è divisa. I due hanno comunque messo al mondo due figli, ovvero Leonardo e Jolanda Renga, cercando di mantere un rapporto di “quieto vivere”.

Attualmente l’artista sembra essere fidanzato con Diana Poloni, con cui però non si è unito in matrimonio. Grande appassionato anche di cucina, il classe ’68 si conferma un personaggio molto seguito.

