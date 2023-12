Rosolino Celesia, chi era il 22enne ucciso in discoteca a Palermo

Chi era Rosolino Celesia, 22enne ucciso a colpi di pistola a Palermo. Il giovane ex calciatore è stato coinvolto in una sparatoria nei pressi di una discoteca ed è morto poco dopo il trasporto d’urgenza in ospedale.

Chi era Rosolino Celesia, 22enne ucciso a in una discoteca di Palermo

Rosolino Celesia era un ragazzo di soli 22 anni, suo malgrado protagonista di un episodio di cronaca nera nelle ultime ore. Celesia è stato ucciso nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2023 a Palermo, vittima di una discussione sfociata in rissa in una discoteca del posto. Attorno alle 3 di notte, il 22enne è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco al collo e al torace vicino ai bagni del locale notturno Notr3, in via Pasquale Calvi. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Civico, non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in clinica. È ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Sono ancora in corso i rilievi degli agenti della scientifica, che hanno inoltre requisito i video della sorveglianza del locale in cerca di informazioni sull’assassino.

Cosa sappiamo della vittima, la carriera da calciatore

Nata il 6 maggio 2001, la vittima era nata e cresciuta nel quartiere Cep di Palermo, dove viveva insieme ai suoi familiari. Celesia aveva un passato come calciatore nelle serie inferiori. Cresciuto nelle giovanili del Torino, del Palermo e del Trapani, giocava come nel ruolo di punta centrale. Nel corso della sua breve carriera agonistica ha militato in diverse compagini siciliane. Ha vestito le maglie del Marsala e del Troina in serie D e dell’ASD Parmonval in Promozione.