Ronaldo e Messi con gli scacchi: di chi è la foto che è diventata virale e cosa significa

Ronaldo e Messi con gli scacchi: la foto è diventata molto virale sui social con i due campioni l’uno contro l’altro mentre studiano le mosse da fare. Saranno protagonisti in campo nel Mondiale in Qatar, l’ultimo della loro carriera da calciatori.

Ronaldo e Messi con gli scacchi: di chi è la foto che è diventata virale

Ronaldo e Messi mentre giocano a scacchi: la foto di Annie Leibovitz è diventata molto virale sui social.

In 24 ore lo scatto pubblicitario pubblicato dai due campioni è piaciuto a 60 milioni di persone. Ventisei milioni di cuori ottenuti dalla fotografia postata dal profilo Instagram dell’argentino, trentaquattro milioni conquistati dalla stessa immagine sulla pagina personale del portoghese. I due saranno protagonisti in occasione del loro ultimo Mondiale, quello appunto in Qatar.

Cosa significa

“La vittoria è uno stato mentale”, hanno scritto CR7 e Leo nella didascalia al post Instagram, uno in inglese e l’altro in spagnolo.

Sul significato della foto alcuni utenti di Twitter hanno scritto alcuni dettagli sul significato della foto. La valigetta su cui i due fuoriclasse giocano a scacchi è già nota ai tifosi di calcio: durante il Mondiale 2018 in Russia, è stata proprio il contenitore del trofeo della Coppa del Mondo. La sfida a scacchi e il momento prima di fare la mossa, sono delle emozionanti metafore che dal gioco da tavolo si trasferiscono direttamente sul campo di gioco.

