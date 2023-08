Oroscopo, Luna Piena nei Pesci 31 agosto 2023: effetti su tutti i segni

Oroscopo, Luna Piena nei Pesci il 31 agosto 2023: che significato ha per i segni zodiacali? Scopriamo insieme gli effetti della Superluna Blu in arrivo a fine mese sul nostro futuro. Che influenza avrà sugli astri?

Oroscopo, significato della Luna Piena nei Pesci dal 31 agosto 2023: cosa vuol dire?

Il 31 agosto 2023 è una data senz’altro affascinante per gli appassionati di astrologia. Nella notte tra il 30 e il 31, infatti, avrà inizio una nuova fase lunare. Ci prepariamo all’arrivo della seconda Luna Piena d’Agosto, che passa dall’Acquario ai Pesci e sarà per definizione una Superluna Blu. Cosa si intende con questa definizione? Che effetto avrà sul nostro futuro la Luna Piena nei Pesci? Scopriamolo insieme.

Secondo la tradizione moderna, si definisce Blue Moon o Luna Blu la seconda Luna Piena del mese, un evento raro che si presenta in media una volta ogni due anni e mezzo. Questa Luna Blu sarà anche una Superluna: il satellite ha raggiunto il suo punto di massima vicinanza alla Terra, e apparirà quindi molto più grande e luminosa del solito. Una serie di circostanze inusuali che quindi potrebbero avere grande importanza anche a livello astrologico.

Gli effetti della Luna Piena in Pesci e della Superluna Blu, il significato astrologico dell’evento

La Luna Piena nei Pesci è un momento molto intrigante dal punto di vista astrologico. Ci spinge alla riflessione e all’introspezione, a guardare dentro di noi in cerca di risposte e a osservare chi ci circonda con più attenzione. Risveglia in noi empatia e sentimenti, allontanandoci da giudizi affrettati e stimolandoci a guardare oltre, a perdonare e comprendere senza dar nulla per scontato. D’altro canto, questo può portare a focalizzarsi troppo sui propri pensieri, a perdersi e farsi trascinare da un mare di emozioni contrastanti che può quindi congelarci sul posto, impedendoci di agire.

Questi effetti son resi ancor più forti dalla Superluna Blu, colore della malinconia, della nostalgia, che da un lato ci aiuta a guarire vecchie ferite, ma dall’altro ci può portare ad annegare in ricordi e rimpianti. In questo senso ci viene in soccorso la congiunzione con Saturno, che, come un salvagente, ci aiuta a mantenere la calma e a gestire tutto con più concretezza e praticità.

L’influenza della Superluna Blu: gli effetti segno per segno

In che modo allora la Luna Piena nei Pesci influenza l’Oroscopo? Quale effetto avrà l’eclissi sull’umore e il futuro di tutti i segni zodiacali? Ecco quali sono i segni che subiranno maggiormente l’influenza della Superluna Blu: