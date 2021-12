Roma, uomo nella fontana si tuffa nudo dopo aver minacciato i passanti

Roma, uomo nella fontana nudo: in zona Termini, si è tuffato nella Fontana della Naiadi situata al centro di piazza della Repubblica. Dopo però aver minacciato i passanti.

Roma, uomo nella fontana

A Roma in piazza della Repubblica, intorno alle 9:30 del giorno della Festa dell’Immacolata Concezione decine di turisti e passanti hanno richiesto l’intervento al 112.

Un uomo nudo, particolarmente esagitato, l’uomo si è diretto da Termini alla Fontana delle Naiadi dove si è arrampicato su una delle quattro ninfe sfidando gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato intervenuti nel Centro di Roma. Attimi di panico in un giorno di festa al centro della Capitale. Purtroppo non è la prima volta che episodi simili succedono nelle fontane di Roma.

Si tuffa nudo dopo aver minacciato i passanti. VIDEO

Un uomo di colore ha in un primo momento minacciato i passanti con una bottiglia nel piazzale davanti alla stazione di Roma Termini, spostandosi poi all’interno della fontana indossando solo un cappello rosso in testa e arrampicandosi fino alla cima delle sculture.

Le forze dell’ordine sono state subito allarmate per il comportamento dell’uomo così sono intervenute per cercare di placare e fermare l’uomo che era visibilmente in uno stato di agitazione. Dopo averlo invitato ad uscire con le buone sono stati costretti ad entrare in acqua vestiti e ad usare la forza per fermarlo, con tanto di tuffo e placcaggio di un agente. In totale sono intervenuti dieci agenti e sul posto è stata inoltre chiamata un’ambulanza, per verificare le condizioni fisiche e psichiche dell’uomo nella fontana.