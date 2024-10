Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: un caso che infiamma il pubblico

Il celebre programma Ballando con le Stelle non è solo una gara di ballo, ma spesso anche il palcoscenico per discussioni accese tra concorrenti e giudici. L’ultima stagione non ha fatto eccezione, soprattutto grazie al conflitto esploso tra Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma, e Sonia Bruganelli, ex opinionista e attuale concorrente. Lo scontro ha catalizzato l’attenzione di pubblico e media, diventando un argomento caldo di discussione non solo durante lo show, ma anche sui social e in vari talk show televisivi.

L’inizio della tensione: le prime scintille tra Lucarelli e Bruganelli

Tutto è iniziato durante una delle esibizioni di Sonia Bruganelli, che, insieme al suo partner di ballo, si è esibita in una coreografia che, secondo la giuria, non ha brillato. La critica più dura è arrivata proprio da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “Con te succede una cosa strana, sei una donna di grande personalità, ma sulla pista scompari”. Lucarelli ha suggerito che Bruganelli, pur mostrando grande presenza in altri contesti, non riusciva a far emergere la stessa forza durante il ballo, definendo la sua performance “fiacca”.

Bruganelli non ha preso bene questo giudizio. La sua reazione è stata immediata e sentita, sottolineando come quel commento fosse stato percepito come un attacco personale. “Ho una figlia a casa che mi guarda, e ridicolizzare la mia esibizione davanti a lei è stato pesante”, ha dichiarato Bruganelli. Queste parole hanno scatenato la reazione di Lucarelli, che ha prontamente risposto, accusando la concorrente di usare la sua figlia come “scudo” per evitare di affrontare una critica oggettiva.

La risposta di Lucarelli e l’accusa di “manipolazione”

Selvaggia Lucarelli, conosciuta per il suo stile tagliente, non ha esitato a rispondere con fermezza alle parole di Bruganelli, sostenendo che la concorrente stesse cercando di manipolare il pubblico facendo leva sulle sue emozioni familiari. Lucarelli ha sottolineato che la critica era puramente tecnica e non intendeva toccare aspetti personali, definendo la reazione di Bruganelli come una “tecnica dei peggiori influencer” per ottenere simpatia.

La giudice ha inoltre ricordato che, nel passato ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, Bruganelli non si era mai trattenuta nel criticare i concorrenti, indipendentemente dalle loro situazioni personali o familiari. Questo confronto ha ulteriormente alzato i toni della discussione, trasformando la puntata di Ballando con le Stelle in un campo di battaglia verbale.

L’infortunio e la difesa di Bruganelli

A complicare ulteriormente la situazione, Sonia Bruganelli ha rivelato di aver affrontato la sua esibizione con un infortunio: una costola rotta. Durante un’intervista rilasciata a La vita in diretta, la concorrente ha dichiarato di aver ballato nonostante il dolore e di aver cercato di fare del suo meglio nelle circostanze. Questa rivelazione ha alimentato la discussione, con Bruganelli che ha sottolineato come Lucarelli non avesse tenuto conto delle sue difficoltà fisiche nel formulare il giudizio.

Mostrando anche il referto medico sui social, Bruganelli ha cercato di rafforzare la sua posizione, sostenendo che la critica della giuria fosse stata ingiusta e non avesse preso in considerazione i suoi sforzi. Tuttavia, Lucarelli ha mantenuto la sua linea, affermando che la prestazione, nonostante le circostanze, non era stata all’altezza e che il pubblico meritava un giudizio onesto.

L’escalation dello scontro: un confronto personale

Lo scontro tra le due protagoniste ha raggiunto un picco quando Bruganelli ha tirato in ballo una vecchia intervista fatta da Lucarelli a Paolo Bonolis, suo ex marito. Secondo Bruganelli, la Lucarelli avrebbe trattato Bonolis con eccessiva gentilezza, insinuando che la giudice avesse mostrato un “trattamento di favore” durante l’intervista. Lucarelli ha respinto con forza queste accuse, definendo Bruganelli “confusa” e ribadendo che il suo giudizio era basato esclusivamente sulla performance di ballo.

Questo botta e risposta ha creato una tensione palpabile nello studio, che ha lasciato senza parole anche gli altri membri della giuria e il pubblico presente. La conduttrice Milly Carlucci ha cercato di intervenire per calmare gli animi, invitando tutti a riportare la discussione sui toni del ballo e della competizione, ma la frizione tra le due donne è rimasta evidente.

Le reazioni sui social e tra i media

Come spesso accade in queste situazioni, lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ha rapidamente infiammato i social network. I fan si sono schierati da entrambe le parti, con alcuni che difendevano la posizione di Lucarelli, sottolineando la sua professionalità e il diritto di esprimere un’opinione sincera, mentre altri sostenevano Bruganelli, lodando il suo coraggio di mettersi in gioco nonostante le difficoltà personali e fisiche .

Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la loro. Marco Salvati, storico collaboratore di Paolo Bonolis, ha preso la parola su Twitter, criticando Bruganelli e affermando di aver sempre avuto un atteggiamento critico nei suoi confronti, anche quando era ancora sposata con Bonolis. Salvati ha insinuato che la Bruganelli avesse usato il suo potere per allontanarlo da un progetto televisivo, aggiungendo ulteriore pepe alla discussione .

Conclusioni: uno scontro destinato a continuare?

La vicenda tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sembra lontana dall’essere risolta. Lo scontro, nato da una semplice critica di ballo, si è trasformato in un confronto personale che ha toccato corde sensibili per entrambe le protagoniste. Mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi di questo scontro, il futuro delle loro interazioni a Ballando con le Stelle rimane incerto. Lucarelli, da parte sua, ha dichiarato di non voler più avere a che fare con Bruganelli in pubblico, segnalando che questo potrebbe essere solo l’inizio di un lungo e turbolento confronto.