Roma-Siviglia, chi è l’arbitro Taylor scandaloso su diverse scelte: insultato da Mourinho e da Damiano dei Maneskin

Roma-Siviglia, chi è l’arbitro Taylor che ha arbitrato in modo discutibile la finale di Europa League. Alcune scelte prese dall’arbitro inglese sembrano aver sfavorito i giallorossi che hanno perso la gara ai rigori.

Roma-Siviglia, chi è l’arbitro Taylor

Antony Taylor, nato a Manchester il 20 ottobre 1978, è un arbitro di calcio inglese. Nativo di Wythenshawe, un sobborgo alle porte di Manchester, Taylor è diventato arbitro internazionale nel 2013, lasciando il suo incarico all’interno della polizia penitenziaria. Questa sua inclinazione professionale lo ha spinto successivamente a impegnarsi in una charity per il recupero di giovani a rischio prigione, contribuendo dunque alla crescita degli adolescenti inglesi. Nella sua carriera c’è anche una macchia, ossia una sanzione ricevuta nel 2017 per un errore causato da una scarsa attenzione in campo derivante dalla partecipazione ad un addio al celibato di qualche giorno prima.

Durante la pandemia per il Covid-19, Taylor è stato tra i primi arbitri a darsi da fare per dare una mano a chi è stato più colpito prestandosi come volontario per l’NHS (National Health Service, ovvero il sistema sanitario inglese). Come arbitro vanta qualche gara importante diretta: 15 settembre 2020 viene designato per dirigere la finale di Supercoppa UEFA 2020 tra Bayern Monaco e Siviglia. Il 21 aprile 2021 viene selezionato ufficialmente dalla UEFA per gli europei del 2020. L’8 ottobre 2021 viene scelto per dirigere la finale della UEFA Nations League 2020-2021 tra Spagna e Francia.

Insultato da Mourinho e da Damiano dei Maneskin

L’arbitro, a seguito della gara tra Roma e Siviglia, è stato preso di mira per alcune scelte discutibili prese a sfavore dei giallorossi che hanno perso la finale di Europa League ai rigori. “El dinero siempre gana“ (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta dal cantante dei Maneskin Damiano in una storia Instagram a corredo di una foto dello stesso arbitro Taylor.

Anche Mourinho non è stato tenero nei confronti dell’arbitro. Il tecnico portoghese ha incrociato la la squadra arbitrale nel post gara, avvicinandosi a loro e dicendo: “What a disgrace (che disgrazia)”. Poi comincia ad alzare la voce e prosegue: “You are a fucking disgrace”, e poi lo ripete più volte. Imbarazzo anche per l’ex arbitro Rosetti che ha provato a calmare il portoghese.