Roma, signora prima fuma con sconosciuti e poi vuole il tampone. VIDEO

Roma, signora si reca in ospedale dopo aver fumato con degli sconosciuti e poi discute animatamente perché vuole assolutamente fare un tampone

Roma, signora all’ospedale Sant’Eugenio. VIDEO

All’ospedale Sant’Eugenio di Roma, una donna si è recata all’accettazione e discute animatamente. Il motivo è che la signora ha fumato del crack con degli sconosciuti e ha il timore di essere stata contagiata. Gli animi non sono tranquilli, come si può vedere dal video(girato da welcome to favelas), e gli operatori dell’ospedale temporeggiano mentre la signora pretende il tampone.

Cerca poi di giustificarsi per ricevere il tampone: “Abbiamo usato la stessa cannuccia, c’è stato scambio di saliva”. Poi rivolgendosi alla guardia: “Lei lo sa come ai fuma il crack?”