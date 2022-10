Governo Meloni, quando si insedia? Molti italiani se lo chiedono, ma le tempistiche non sono così brevi. Ecco un possibile calendario dell’insediamento del nuovo Governo.

Governo Meloni, quando si insedia?

Dopo le elezioni politiche del 25 settembre, il nuovo Governo sta per essere formato ma le tempistiche per vedere il nuovo governo nel pieno dei poteri non sono così brevi come si ritiene. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, infatti, si riuniranno il prossimo 13 ottobre e uno dei primi adempimenti della nuova maggioranza parlamentare sarà quello di scegliere i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che sostituiranno Roberto Fico (M5S) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI).

A presiedere le prime sedute, per anzianità, saranno Ettore Rosato di Italia viva alla Camera e la senatrice a vita Liliana Segre, al Senato.

Le consultazioni al Quirinale

Successivamente all’insediamento delle Camere, ci sarà l’avvio delle consultazioni e le delegazioni dei gruppi parlamentari dovranno essere ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ciò dovrebbe accadere dai due ai quattro giorni dopo la riunione delle Camere, in uno spettro temporale compreso tra il 15 e il 17 ottobre, sabato e lunedì.

Sos legge di bilancio

Visto il voto in autunno, è impellente anche la legge di bilancio, che dovrà essere presentata entro il 15 ottobre. Se l’Italia non avesse ancora un governo in carica, la Commissione europea accetterà una bozza della Finanziaria a politiche invariate per poi attendere il testo definitivo entro il 30 novembre. Una volta finito il giro di consultazioni, Mattarella assegnerà al presidente del Consiglio l’incarico di formare un nuovo governo che, una volta formato e prima di poter operare, dovrà ottenere la fiducia in entrambi i rami del Parlamento.

Se tutto va liscio, il governo potrebbe essere in carica tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.