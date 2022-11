Roma, minestra contro tela di Van Gogh. Il ministro: “Atto ignobile”

A Roma è stato imbrattato con della minestra il quadro “Seminatore al tramonto” di Van Gogh da alcuni attivisti per il clima. Il quadro, è esposto a Palazzo Bonaparte, era protetto dal vetro ma questa protesta ne segue altre che sono state fatte in altri musei europei.

Subito dopo l’azione degli attivisti per il clima, è prontamente intervenuta la sicurezza che ha chiuso le sale della mostra, allontanando così i visitatori che erano presenti nel museo. Dopo avere gettato la minestra di verdura sull’opera di Van Gogh, come era già accaduto in altre situazioni, gli attivisti si sono incollati alla parete e hanno urlato slogan contro l’uso del carbone e in merito al cambiamento climatico.

“Il Seminatore al tramonto” è un olio su tela che Van Gogh dipinse nel giugno 1888 ad Arles, durante il soggiorno in Provenza (febbraio 1888-maggio 1889).

Il ministro Sangiuliano: “Atto ignobile”