Roma, incidente auto: chi erano i 2 morti e 4 feriti in una Smart

Roma, incidente auto

Un terribile incidente è avvenuto, nella serata di mercoledì 24 gennaio, a Roma in via del Fosso dell’Osa 340, all’altezza di Villaggio Prenestino. Il conducente di una Smart For Four ha perso il controllo della vettura salendo, prima, sul marciapiede per poi sbattere contro numerosi paletti di ferro, ribaltandosi quindi più volte e terminare contro un albero, una Ford Kuga parcheggiata e poi sul marciapiede. Sul posto quindi sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale con gli agenti del gruppo Tiburtino.

Chi erano i 2 morti e 4 feriti in una Smart

La questione più incredibile di questa brutta storia è che nella Smart c’erano sei persone: tutti egiziani, ritrovati fuori dalla vettura a seguito dell’incidente. Il bilancio, purtroppo, non è per nulla positivo: ci sono stati due morti e quattro feriti in gravi condizioni. Un uomo di 46 anni è morto sul colpo, un altro, il 20enne, è stato rianimato in strada per un’ora ma per lui nulla è stato possibile. Come riporta RomaToday, “tre uomini e un minorenne, sono stati trasportati in condizioni disperate, in codice rosso, in ospedale. I feriti sono stati portati all’Umberto I, al Casilino e a Tor Vergata. Nessuno di loro aveva i documenti”.

Gli abitanti del posto, da sempre, si lamentano della pericolosità della strada ed ecco un messaggio pubblicato sui social dopo l’incidente. “Il territorio è letteralmente sempre più solo e abbandonato a sé stesso. Ormai possiamo solo prendere atto della cronica mancanza delle forze dell’ordine e di una cronica mancanza di controlli di ogni tipo”, si legge in un post pubblicato su Facebook.

“Riposino in pace le vittime di questo ennesimo incidente, preghiamo e speriamo per il bene dei sopravvissuti, e speriamo che qualcuno si decida a voler fare finalmente qualcosa di buono per riportare ordine, giustizia, legalità e anche i servizi primari in una zona che ormai sembra diventata la discarica dei quartieri e delle zone vicine, zone che nonostante tutto continuano a crescere e a migliorare giorno dopo giorno aggiungendo “lussi e rifiniture” a quanto già hanno mentre a Villaggio Prenestino mancano ancora servizi primari come marciapiedi, illuminazione pubblica, parcheggi e molto altro”, conclude il messaggio.

