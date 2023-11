Federica Sciarelli difende Elena Cecchettin, cosa ha detto: “Fortissima, fa bene a parlare”

Federica Sciarelli in difesa di Elena Cecchettin, cosa ha detto la conduttrice di Chi l’ha visto: “Lei una ragazza fortissima, fa bene a parlare”. La giornalista si schiera dalla parte della sorella di Giulia: “Ha fatto scatenare un dibattito”.

Federica Sciarelli dalla parte di Elena Cecchettin, cosa ha detto la conduttrice

La tragica morte di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ha generato un enorme dibattito pubblico sul femminicidio, sui danni e l’influenza del patriarcato e sulle responsabilità dello Stato nello sradicare una cultura maschilista che mette in pericolo le donne ogni giorno. In prima linea in questa battaglia c’è la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che ha fatto di tutto per far sentire la sua voce negli ultimi giorni ed è diventata poi bersaglio di critiche ed insulti. In particolare, il consigliere della Lega Nord Stefano Valdegamberi ha definito la ragazza una “satanista”, augurandosi che i magistrati “valutino attentamente” la sua posizione.

Di ben altro avviso è Federica Sciarelli, conduttrice ci Chi l’ha visto, che si è schierata apertamente dalla parte di Elena Cecchettin, facendole i complimenti per il suo coraggio: “Adesso dobbiamo fare una battaglia per la famiglia di Giulia, per il papà, per il fratello e per Elena, la sorella di Giulia. Elena è una ragazza fortissima che ha detto ‘io non sto zitta’ e ha fatto scatenare un dibattito. I familiari non devono chiudersi in loro stessi e fanno bene a parlare. E voglio ricordare la citazione usata da Elena ‘Se domani non torno’. Si tratta di una poesia di un’attivista peruviana. Questa è la nostra battaglia di stasera, che non ci sia una denuncia di scomparsa dove ci sia scritto ‘per allontanamento volontario’. Perché è proprio quello che è successo ‘per Giulia’. Avevano anche scritto ‘pericolo di vita: nessuno’. E il papà era stato chiaro, temeva per la vita della figlia”.

Le parole della giornalista: “Attente ai manipolatori, Elena non è una satanista”

“Io voglio dare il nostro affetto a Gino e a questa meravigliosa sorella Elena.” -ha continuato Sciarelli- “Dobbiamo lottare, non se ne può più. Se domani io non torno che non ci sia più una denuncia con scritto ‘allontanamento volontario’ quando non è così. Filippo è un manipolatore e alle ragazze dico ‘state attente’ perché ci sono tanti manipolatori. Lui diceva ‘io mi voglio togliere la vita’ per ricattare e invece l’ha tolta alla sua ex ragazza. Quando un uomo manipolatore mi ricatta dicendo che se non state con lui si farà del male, del male potrebbe farlo a voi”.

La giornalista ha infine parlato del caso Valdegamberi e delle sue dichiarazioni: “C’è questo consigliere comunale della Lega che ha detto che i magistrati dovrebbero stare attenti ad Elena ed ha tirato in ballo il satanismo e la felpa di Elena. In realtà quella felpa ha il simbolo di una marca di skate. Non c’entra nulla Satana, è una maglia che costa anche parecchio“.