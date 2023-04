Roma, allarme bomba alla scuola Marymount: evacuati gli studenti e richiesta di soldi

Roma, allarme bomba nella scuola internazionale di Marymount. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli artificieri così come le forze dell’ordine. Presente anche l’ambasciata americana. Secondo le prime informazioni raccolte, dietro l’allarme una richiesta di riscatto.

Roma, allarme bomba alla scuola Marymount

Allarme bomba in una scuola di Roma nella mattinata. Tanta paura nell‘istituto Marymount, una scuola internazionale della Capitale, in via di Villa Lauchli nella zona Flaminio. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, i carabinieri e gli artificieri. In questi momenti sono ancora in corso le operazioni di bonifica da parte degli artificieri della questura di Roma.

Evacuati gli studenti

Dopo l’allarme scattato, sono stati evacuati i circa 900 studenti e tutto il personale dell’Istituto. A far scattare l’allarme sarebbe stata una telefonata anonima arrivata intorno alle ore 8.33. Non sono state date ulteriori informazioni e gli studenti erano già all’interno per seguire le lezioni. Addirittura dietro l’allarme ci sarebbe una richiesta di riscatto. Secondo quanto raccolto dall’Adnkronos, la scuola avrebbe ricevuto una mail in amministrazione con la richiesta del pagamento di un riscatto, in Bitcoin. Poi, l’intimidazione: in caso di mancato pagamento “qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare“.

“Abbiamo ricevuto una minaccia per la scuola. Il messaggio chiede soldi alla scuola. In consultazione con l’ambasciata degli Stati Uniti e la polizia, abbiamo effettivamente evacuato il campus e tutti sono al sicuro sul retro nell’aerea vicino alla Porta Cassia. Apprezziamo che questo sia un momento molto preoccupante per tutti voi. faremo tornare a casa tutti i bambini il prima possibile. La Questura ci ha appena dato il nulla osta che potete venire a prendere i vostri figli. Ci metteremo in contatto con i dettagli al più presto”, questo sarebbe il messaggio recapitato ai genitori da parte della scuola.

