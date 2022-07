Allerta meteo arancione per venerdì 8 luglio: in quali regioni temporali e maltempo

Allerta meteo arancione: sono state ore che hanno messo in allerta molte città a causa dei forti temporali e raffiche di vento che si sono abbattute nella notta tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio. Ecco cosa si prevede nella giornata di venerdì.

Allerta meteo arancione per venerdì 8 luglio

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio ci sono state perturbazioni molto forti in diverse regioni italiane.

La Protezione Civile mette in guardia anche per la giornata di venerdì. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico in alcune regioni e zone specifiche.

La giornata di venerdì sarà prevalentemente serena al Centro e al Nord, con piogge isolate sui territori meridionali. Poi nel pomeriggio le piogge si estenderanno anche alla Basilicata e ci saranno temporali in Calabria, Puglia meridionale e Sicilia settentrionale.

In quali regioni temporali e maltempo

Allerta arancione su sul Molise orientale ed anche su buona parte della Puglia. Allerta gialla, inoltre, su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e restanti parti di Molise e Puglia. Ecco cosa si legge direttamente dal sito della Protezione Civile:

Moderata Criticità per rischio temporali /allerta arancione:

Molise: Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica;

Moderata Criticità per rischio idrogeoligico /allerta arancione:

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica;

Ordinaria Criticità per rischio idraulico /allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;

Ordinaria Criticità per rischio temporali /allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese;

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento;

Ordinaria Criticità per rischio idrogeologico /allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-A1;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento.

LEGGI ANCHE: Iron Maiden a Bologna, concerto sospeso in diretta per mal tempo. La data verrà recuperata