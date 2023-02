Rocco Casalino a Belve: “Pentito di non essermi candidato alle politiche per il M5S”

Rocco Casalino a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, si è confessato e ha parlato della sua carriera politica dietro le quinte e del suo privato.

Rocco Casalino: “Pentito di non essermi candidato alle politiche per il m5s”

Nel corso dell’intervista che andrà in onda su Rai 2, Rocco Casalino ha detto di essersi pentito di non essersi candidato alle ultime elezioni politiche.”L’ho fatto per il bene di Conte e del Movimento, ma mi sono pentito”. Determinante nella scelta sarebbero state per lui proprio le parole del presidente pentastellato Giuseppe Conte che, parlando con lui di questa opzione, gli aveva dato il seguente consiglio: “Scegli tu, ma è meglio se resti nella comunicazione“.

Le parole sul suo orientamento sessuale