Aperte le iscrizioni per la nuova edizione della Digital Diversity Week

La Digital Diversity Week, evento 100% digitale nato per favorire l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette, torna con la sua sesta edizione dal 2 al 6 dicembre 2024.



Ideata da Jobmetoo by Seltis Hub e Start Hub Consulting, questa edizione rappresenta l’appuntamento conclusivo del 2024 per aziende e candidati impegnati a costruire un mondo del lavoro più inclusivo e accessibile. La scelta di una piattaforma interamente online conferma l’impegno dell’organizzazione e delle aziende partecipanti verso l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere che possono ostacolare il dialogo e la condivisione di opportunità lavorative. La Digital Diversity Week si propone quindi come un “ponte virtuale”, progettato per garantire a tutti i partecipanti un’esperienza fluida e inclusiva.





Un’opportunità per incontrare le aziende e sviluppare nuove competenze

Durante le 5 giornate della Digital Diversity Week, i partecipanti potranno interagire con le aziende attraverso colloqui online, presentazioni e sessioni di orientamento personalizzate. Ogni azienda partecipante disporrà di una pagina aziendale dedicata all’interno della piattaforma, dove sarà possibile esplorare mission, valori e posizioni aperte, categorizzate anche per area geografica. Questa sezione permetterà ai candidati di comprendere meglio l’identità aziendale e di individuare le opportunità che meglio rispondono al loro percorso professionale.





Un format di employer branding per promuovere la cultura dell’inclusione

La Digital Diversity Week non è solo una job fair: si distingue come un’opportunità unica di employer branding, ideata per sensibilizzare e guidare le aziende in un percorso di cambiamento culturale verso un’inclusione più concreta. Ogni azienda partecipante avrà l’occasione di raccontare il proprio impegno in ambito Diversity & Inclusion (D&I), dimostrando come le competenze e le aspirazioni dei candidati possano integrarsi in un ambiente di lavoro inclusivo.





Una settimana di webinar, testimonial e incontri di ispirazione

Oltre ai colloqui e alle presentazioni, il programma della Digital Diversity Week sarà arricchito da una serie di webinar interattivi, condotti da esperti e testimonial che condivideranno le proprie esperienze e competenze sui temi dell’accessibilità, dell’inclusione e del lavoro. Ogni webinar sarà accessibile grazie alla sottotitolazione e alla presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS), per garantire la massima partecipazione e fruibilità.



Daniele Regolo, D&I Ambassador del Gruppo Openjobmetis, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo entusiasti di poter condividere esperienze e riflessioni con professionisti che, come noi, credono nel valore della diversità. Quest’anno, uno dei giorni della Digital Diversity Week cade proprio il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un’occasione importante per riaffermare il nostro impegno nel costruire una cultura aziendale inclusiva. La Digital Diversity Week rappresenta un’occasione unica per promuovere una cultura aziendale inclusiva e per elevare la consapevolezza su temi fondamentali per il mondo del lavoro di oggi e di domani.”





Come partecipare

Per partecipare alla Digital Diversity Week e ai suoi eventi, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.digitaldiversityweek.it, dove i candidati potranno creare il proprio profilo e candidarsi. L’iscrizione consente anche di accedere a tutti i contenuti formativi e agli incontri previsti durante la settimana.