Chi è Giorgia Surina: studi, carriera, malattia, ex marito, tv

Giorgia Surina è una conduttrice televisiva e attrice.

Chi è Giorgia Surina

Nata l’8 marzo 1975, Giorgia Surina ha origini italo-croate e il mondo della comunicazione è sempre stata la sua passione. Cresciuta a Corsico in provincia di Milano, si è diplomata al PACLE e ha conseguito una laurea in scienze della comunicazione alla IULM a Milano. Il suo esordio televisivo è arrivato su Junior tv, dove condisse il programma Casa J. Approdata poi a MTV, inizialmente condusse Hitlist Italia, Select Londra e TRL: Total Request Live, trasmissione giovanile, e poi è sbarcata sul piccolo schermo grazie a Un medico in famiglia, Il Commissario Nardone, Non dirlo al mio capo, Don Matteo, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, Love Bugs e Zelig Off. È stata una concorrente anche a Ballando con le Stelle nel 2014 condotto da Milly Carlucci.

Vita privata: compagno e figli

Giorgia Surina ha avuto una lunga storia d’amore con Antonio Campo Dall’Orto, storico manager di MTV Italia e in seguito amministratore delegato della RAI. Nel 2012 si è unita in matrimonio con rito civile a Milano (e poi a Mykonos) con l’attore Nicolas Vaporidis, ma nel 2014 la coppia ha annunciato il divorzio.

Non ha figli.

La lotta contro il tumore

Nel 2016 Giorgia Surina è stata operata con successo per un tumore benigno al seno.

Libro

Recentemente Giorgia Surina ha pubblicato un romanzo dal titolo ‘In due sarà più facile restare svegli’. Si tratta di una storia di due donne, che affrontano le avversità della vita in un solo modo: rialzarsi, rifiorire.