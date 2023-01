Roberto Vittori, chi è la moglie dell’astronauta Valeria Nardi

Roberto Vittori, originaria di Città di Castello, è la moglie di Roberto Vittori. I due sono sposati e hanno tre bambini. Della compagna del 57enne di Viterbo non si hanno molte informazioni, ma si sa che i due si sono uniti in matrimonio e sposati. In una occasione, Valeria Nardi – che è spesso molto riservata – aveva raccontato che quando il marito parte per missioni spaziali “un po’ di preoccupazione c’è senz’altro, anche se sono abbastanza serena. In fondo mio marito non va per la prima volta sulla luna. Sento Roberto almeno tre o quattro volte al giorno e credo che in questo momento sia talmente stressato da esami medici, esami teorici e pratici, che non abbia tempo di preoccuparsi”.

I figli

Valeria Nardi ha avuto tre figli con Roberto e uno di loro sogna di fare l’ingegnere, l’altro il muratore. I loro nomi sono Edoardo e Davide e seguono con passione tutte le missioni di papà, pur non volendo seguirne la strada da grandi.