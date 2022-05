Rihanna diventa mamma: fiocco azzurro per la cantante e ASAP Rocky

Rihanna è diventata mamma. La nota cantante originaria delle Barbados e il suo compagno, il rapper ASAP Rocky, sono ora genitori. Secondo un’indiscrezione di TMZ, l’artista ha partorito un maschietto negli scorsi giorni, ma non ha ancora divulgato il nome del bambino.

Rihanna è una mamma, è un maschietto: ha partorito il 13 maggio

Una lieta notizia per Rihanna e per il suo compagno Rakim Athelaston Mayers, in arte ASAP Rocky: i due noti cantanti sono diventati genitori per la prima volta.

Secondo TMZ, l’artista delle Barbados ha dato alla luce un maschietto il 13 maggio a Los Angeles. Per il momento la coppia non ha ancora deciso di esporsi pubblicamente o di fare annunci, né di divulgare il nome del bambino. Rihanna era “sparita” dai radar dalla sera del 9 maggio, quando fu avvistata insieme al compagno ad un tavolo del ristorante di Giorgio Baldi.

La storia con ASAP Rocky e la gravidanza di Rihanna

La coppia sta insieme dall’estate del 2020, ma la loro relazione comincia anni prima. ASAP Rocky, in passato un donnaiolo incorregibile, era infatuato di Rihanna da molti anni, e solo dopo quella fatidica estate è riuscito a conquistarla. “È molto meglio quando trovi quella giusta.” -ha spiegato il rapper in un’intervista- “Lei equivale probabilmente a un milione di altre. Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è quella giusta”. Non sono mancati problemi nella loro relazione, anche durante la gravidanza della cantante di Umbrella.

Le voci di un tradimento di ASAP Rocky con la stilista Amina Muaddi, subito smentite, hanno scosso la stabilità della coppia. Lo scorso mese, inoltre, il rapper è stato arrestato a Los Angeles per aver sparato due colpi verso un conoscente lo scorso novembre, e oggi è fuori su cauzione.

Un periodo complicato che non ha impedito a Rihanna di mostrarsi orgogliosa della sua maternità e di sfoggiare il pancione. Dopo l’annuncio della gravidanza lo scorso gennaio, la cantante ha preso parte a diversi servizi fotografici e a partecipato a molti eventi pubblici, spesso a pancia nuda.

Il periodico Vogue le ha dedicato la copertina del numero di maggio “per aver rivoluzionato la moda premaman”. Rihanna ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan sullo stato della sua gravidanza sul suo profilo Instagram.