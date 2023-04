In Francia continua ancora il caos per la riforma delle pensioni. Ecco cosa sta accadendo.

Riforma pensioni, in Francia nuove proteste contro il Governo

In Francia continuano le proteste a seguito della riforma delle pensioni proposta dal Governo guidato da Emmanuel Macron. In particolare è importante la protesta dei ferrovieri che, per una ventina di minuti, hanno invaso oggi la sede francese del gestore di fondi americano BlackRock, nel secondo arrondissement, in pieno centro di Parigi.

Inoltre, a partire dalla mattinata, sono circa 400.000 i manifestanti scesi oggi in piazza a Parigi nel quadro della undicesima giornata di scioperi e proteste nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo quanto annunciato dal sindacato Cgt.

Le urla dei manifestanti

Durante questa manifestazione, i manifestanti sono entrati urlando slogan contro il capitalismo e lanciando fumogeni. “C’è una sola soluzione – hanno gridato – il ritiro della legge per le pensioni, è la vittoria”.

In mattinata un attacco simile era avvenuto alla banca Natixis dove era stata occupata la sede dell’istituto nel 13esimo arrondissement.