Emmanuel Macron è alla prese con la tanto criticata riforma delle pensioni, che ha portato nel paese a scioperi e proteste dei sindacati.

Riforma pensioni in Francia, Macron: “Mi prendo responsabilità ma no alla violenza”

La riforma delle pensioni di Emmanuel Macron non si ferma e “proseguirà il suo cammino democratico”. Lo ha ribadito oggi Emmanuel Macron parlando in diretta su France 2 e TF1. La mozione di censura (sfiducia) contro il governo presentata dalle opposizioni non è andata a buon fine, motivo per cui ora per il presidente francese serve solo “aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale”. La riforma, ha spiegato il presidente, è “nell’interesse superiore della nazione”.

“No alla violenza”

Il presidente francese, parlando in tv, ha poi cercato di spiegare i motivi della riforma delle pensioni.”Nel momento in cui vi parlo, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? – ha detto – La risposta è no. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è sì…Accetto gli scioperi, ma la violenza no“. Macron ha poi ammesso che la riforma delle pensioni proposta “non è un lusso”, ma è “necessaria” per “riportare il sistema previdenziale in equilibrio. Dobbiamo riformare il nostro sistema, lo faccio con responsabilità – ha poi continuato Macron – e nessuna organizzazione sindacale abbia proposto un compromesso”.