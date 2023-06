Tim Summer Hits 2023 a Roma 19 giugno: scaletta canzoni, ospiti e dove vedere in tv. Prossimi appuntamenti

Tim Summer Hits 2023 è l’evento musicale che arriva a Roma nelle sue tappe estive programmate in diverse città italiane. Tanti ospiti ed artisti che di volta in volta salgono sul palco per esibirsi nelle loro personali performance.

Tim Summer Hits 2023 a Roma: scaletta canzoni e ospiti

Il Tim Summer Hits 2023 è arrivato a Roma a piazza del Popolo nei giorni 17-18-19 giugno. Alla conduzione dell’evento musicale c’è Andrea Delogu affiancata da Nek. Mentre a stuzzicare gli ospiti nel backstage ci sono Gli Autogol.

Tra gli artisti presenti prendono parte all’evento sicuramente Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne.

Dove vedere in tv e prossimi appuntamenti

Le tappe di Roma del 17/18/19 giugno andranno in onda su Rai2 nelle serate del 25 giugno, 2 luglio e 9 luglio, il Tim Summer Hits 2023 arriverà a Rimini, in Piazzale Fellini, con un appuntamento di tre serate per giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio. Anche in questo caso, proprio come in quello romano, il live degli artisti andrà in onda nelle serate di domenica 16, domenica 23 e domenica 30 luglio.